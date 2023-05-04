Caprice Gold davasında mağdur lehine karar

İstanbul'daki Caprice Gold Devremülk ve Otel projelerindeki bazı yerlerin danışıklı devirlerle kaçırıldığı iddiasıyla açılan 'tasarrufun iptali' davasında mağdur lehine karar verildi. Mahkeme, tasarrufların iptaline, taşınmazın müflis Caprice Gold'un malvarlığına iadesine ve iflas masasına varlık olarak kaydedilmesine karar verdi.

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 16'ncı celsesi görülen duruşmaya, davacı mağdur avukatı ile feri müdahil İflas İdaresi avukatı ve davalı Caprice Gold ve Halal Home avukatları hazır bulundu. Davalı İlkbahar Ltd. Şirketi ise duruşmaya mazeret dilekçesi sundu.

Davalı Caprice Gold avukatı Dursun Özkök, davanın muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası olduğunu ve davanın ön şartının alacağın kesinleşmesinden geçtiğini, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesindeki dosyada, davacı gerçek kişinin davalı olduğunu, davacının iflas masasına yapmış olduğu kesin bir alacağının da söz konusu olmadığını vurgulayarak, davaların bekletilmesini ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti. Davalı avukatları, davanın reddine karar verilmesini de talep ettiler.

DAVA KABUL EDİLDİ

MAĞDUR AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

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