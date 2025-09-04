Canson Capital Partners, STADA'nın Satın Alımında Baş Finansal Danışmanlık Yaptı

Canson Capital Partners, CapVest'ın STADA'yı satın almasında Baş Fınansal Danışman olarak görev aldığını ve tıcarı bankacılık kolu aracılığıyla ortak yatırım yaptığını duyurdu.

Canson Capital Partners (Canson), önde gelen uluslararası özel sermaye yatırımcısı CapVest Partners LLP'nin (CapVest) STADA Arzneimittel AG'ye (STADA) yatırım yapma anlaşmasında Baş Finansal Danışman hizmeti verdiğini duyurdu. İşlem, STADA'nın çoğunluk hissesinin, azınlık hissedar olarak kalacak olan Bain Capital ve Cinven'den satın alınmasını içeriyor.

Açıklamaya göre STADA, Tüketici Sağlığı, Jenerik ve Özel İlaçlar alanlarında güçlü pazar konumuna sahip, Avrupa'nın önde gelen ilaç şirketlerinden birisi. Sağlık sektörü yatırımcısı olan CapVest, STADA'nın yönetim ekibiyle iş birliği yaparak pazar liderliğini güçlendirmek istiyor.

Canson anlaşma ekibi yaptığı ortak açıklamada şunları söyledi: "CapVest ve STADA'nın uzun süredir hayranlık duyduğumuz yönetim ekibiyle ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ayrıca, STADA'yı bugünkü pazar lideri haline getiren dönüşümde öncü rol oynayan Bain Capital ve Cinven'e de teşekkürlerimizi sunarız. Bu işlem, Canson'un franchise'ında önemli bir dönüm noktasıdır ve özel sermaye ekosisteminde ticari bankacılık ortağı olarak benzersiz rolümüzü pekiştirmektedir. CapVest, STADA'yı bir sonraki büyüme döneminde desteklemek için benzersiz bir niteliğe sahiptir."

Anlaşmayı değerlendiren Canson'un Operasyon Ortağı Alan Mai, "Tüketici Sağlığı alanında sektöre yön veren bir dizi işlemde Canson ekibiyle kapsamlı bir ortaklık kurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu işlem, bu alanda açık bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte, STADA'nın yerel kahraman markalardan oluşan güçlü portföyü, pazardaki lider konumu, heyecan verici ürün yelpazesi ve bir sonraki büyüme aşamasını yönlendirecek olağanüstü liderliği ile desteklenen benzersiz iş modelini gerçekten takdir ettim" dedi. - İSTANBUL