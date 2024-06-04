Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ Hakkında Soruşturma Yapıldı

Rekabet Kurulunca, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ (Canon) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Algan, firmanın, Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, teşebbüsün, söz konusu ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğini bildirdi. Temsilci, bu kapsamda teşebbüse idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Konuşmaların ardından firmanın sözlü savunması alındı.

Canon temsilcisi, teşebbüsün 3 kademeli dağıtım sistemi bulunduğunu ve bu sistemler açısından fiyatlar üzerinde herhangi bir kontrollerinin olamayacağını savundu. Temsilci, soruşturmaya konu olan yeniden satıcıyla Canon'un herhangi bir sözleşmesi olmadığını, bulgu kapsamındaki yazışmaların ise indirim talebine ilişkin olduğunu ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.