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Canlı Hayvan Taşıyan Gemi, Bandırma'da

Ekonomi Haberleri

İthal büyükbaş hayvanları taşıyan ve 'yüzen ahır' olarak adlandırılan 'Queensland' adlı gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı'na ulaştı.

İthal büyükbaş hayvanları taşıyan ve 'yüzen ahır' olarak adlandırılan 'Queensland' adlı gemi, Balıkesir'in Bandırma ilçesine ulaştı. Yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemi, Çelebi Limanı'na ulaştı.

Amerikan bandıralı 'Queensland' adlı 9 bin 927 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, dün Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'na demirledi. Gemide 79 alıcıya ulaştırılmak üzere 2 bin 900 gebe düve bulunuyor. Büyükbaş hayvanların alıcılarına dağıtımları yapılmaya başlandı. Gemideki canlı hayvanlar, kamyonlarla alıcılara taşınırken, çevreye yayılan koku ise çevredekileri rahatsız etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Queensland Balıkesir Çelebi Ekonomi Haberler

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