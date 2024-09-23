Üye Girişi
Haberler

Çankırı ve Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Çankırı ve Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Çankırı ve Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı toplamda 226 bin 557'ye yükseldi. Çankırı'da 67 bin 574, Kastamonu'da ise 158 bin 983 araç kaydedildi. Ağustos ayında motorlu taşıtların kaydında motosikletler öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı ve Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 226 bin 557 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 67 bin 574 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,9'unu otomobil, yüzde 25,0'ini traktör, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da ağustos ayında 599 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 599 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 72 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 13,2 ile otomobil, yüzde 6,8 ile kamyonet, yüzde 6,5 ile traktör takip etti. Öte yandan, Çankırı'da ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 248 adet azaldı.

Kastamonu'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 158 bin 983 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 23,1'ini traktör, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 12,2'sini motosiklet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Ağustos ayında 750 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 750 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 60 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile otomobil, yüzde 15,6 ile traktör ve yüzde 4,7 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 250 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Motosiklet Kastamonu 3-sayfa Ekonomi Ulaşım

Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı
Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu maçı ne zaman? Bugün Benfica erem Aktürkoğlu maçı var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });