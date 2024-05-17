Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı ve Kastamonu'da Nisan ayında 428 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Nisan ayında Çankırı genelinde konut satışları 90 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldı. Mart ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 75. il oldu.

Kastamonu genelinde ise Mart ayında 338 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Mart ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 47. il oldu. - ÇANKIRI