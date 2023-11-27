Çankırı ve Çorum'a can suyu olacak Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi'nin inşaatının tamamlandığı açıklandı. Proje, Çankırı ve Çorum illerinde toplam 77 bin 50 dekarlık zirai arazinin modern sulama ile sulanmasını sağlayacak.

Çankırı ve Çorum'a can suyu olacak Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi'nin inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çankırılı ve Çorumlu çiftçilerin hasretle beklediği Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi'nin tamamlandığını belirtti.

Aralıksız devam eden çalışmalarda sulama hattını tamamlayarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını aktaran Balta, "Çankırı ve Çorum illerinde toplam 77 bin 50 dekarlık zirai arazinin 90 kilometre açık, 197 kilometre modern kapalı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi kapsamında Çankırı ilimizde 13 bin 350 dekar, Çorum ilimizde 63 bin 700 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak 287 kilometre sulama hattı inşa edilmiştir. Toplamda 2024 yılı sulama sezonu itibariyle 77 bin 50 dekar alan modern sulama ile sulamaya açılmış olacak. Hat üzerinde 837 adet (hidrant, vantuz, tahliye, ayrım yapısı), 41 adet Üst Sel Geçitleri (ÜSG), 65 adet Alt Sel Geçitleri (ASG), 13 adet (Çek Yapısı), 18 adet (Köprü) inşa ettik. Çankırı ve Çorumlu hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Balta, Tımarlı Sulaması 2. Kısım Projesi'nin 77 bin 50 dekar tarım arazisine can suyu sağlayarak 11 bin 600 kişiye istihdam imkanı, milli ekonomiye ise 155 milyon lira katkı sunacağını kaydetti.