Çankırı'nın Eylül İhracatı 35 Milyon Doları Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da Eylül ayında ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Eylül ayında Çankırı'da yapılan ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu. Eylül ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 226 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 418 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 787 bin dolar ile "tuz çıkarması" ürün grubu takip etti. Eylül ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 53 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Eylül ayında Çankırı'dan 83 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 69 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon 487 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 465 bin dolar ile Somali bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 10 milyon 676 bin dolar oldu. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 336,6 oldu. İthalat, 57 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 2 milyon 894 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu, 2 milyon 383 bin dolar "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ve 1 milyon 714 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Eylül ayında 24 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 359 bin dolar ile kotdivuar, yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 744 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 382 bin dolar ile Çin takip etti. - ÇANKIRI