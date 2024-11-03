Üye Girişi
Haberler

Çankırı'nın Eylül İhracatı 35 Milyon Doları Aştı

Çankırı'nın Eylül İhracatı 35 Milyon Doları Aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eylül ayında Çankırı'da ihracat 35 milyon 931 bin dolara ulaştı. İç ve dış lastik imalatı en fazla ihracat kalemi olurken, İlk olarak Almanya'ya export yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da Eylül ayında ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Eylül ayında Çankırı'da yapılan ihracat 35 milyon 931 bin dolar oldu. Eylül ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 226 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 418 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 787 bin dolar ile "tuz çıkarması" ürün grubu takip etti. Eylül ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 53 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Eylül ayında Çankırı'dan 83 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 69 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon 487 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 465 bin dolar ile Somali bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 10 milyon 676 bin dolar oldu. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 336,6 oldu. İthalat, 57 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 2 milyon 894 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu, 2 milyon 383 bin dolar "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ve 1 milyon 714 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Eylül ayında 24 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 359 bin dolar ile kotdivuar, yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 744 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 382 bin dolar ile Çin takip etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.