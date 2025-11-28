Haberler

Çankırı'nın Ekim 2025 İhracatı 40 Milyon Doları Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Çankırı'da Ekim 2025'te ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu. İhracatta en büyük pay 'İç ve Dış Lastik imalatı' ürün grubuna aitken, ithalat da 16 milyon 468 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Ekim ayında ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Ekim ayında Çankırı'da yapılan ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 58 bin dolar ile "İç ve Dış Lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 6 milyon 929 bin dolar ile "Makarna, Şehriye, Kuskus vb. Unlu Mamullerin imalatı" ve 2 milyon 555 bin dolar ile "Ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Ekim ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 46 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ekim ayında Çankırı'dan 86 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 9 milyon 325 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 767 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 138 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 16 milyon 468 bin dolar oldu. 68 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 3 milyon 466 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 750 bin dolar "başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı" ve 2 milyon 432 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Ekim ayında 33 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 326 bin dolar ile Avusturya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 535 bin 996 dolar ile Tayland ve 1 milyon 535 bin 647 dolar ile Japonya takip etti. Öte yandan, Çankırı'da, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 248,6 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.