Çankırı'nın Ekim 2025 İhracatı 40 Milyon Doları Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Ekim ayında ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Ekim ayında Çankırı'da yapılan ihracat 40 milyon 940 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 27 milyon 58 bin dolar ile "İç ve Dış Lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 6 milyon 929 bin dolar ile "Makarna, Şehriye, Kuskus vb. Unlu Mamullerin imalatı" ve 2 milyon 555 bin dolar ile "Ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Ekim ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 46 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ekim ayında Çankırı'dan 86 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 9 milyon 325 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 767 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 138 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 16 milyon 468 bin dolar oldu. 68 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 3 milyon 466 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 750 bin dolar "başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı" ve 2 milyon 432 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Ekim ayında 33 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 326 bin dolar ile Avusturya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 535 bin 996 dolar ile Tayland ve 1 milyon 535 bin 647 dolar ile Japonya takip etti. Öte yandan, Çankırı'da, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 248,6 oldu. - ÇANKIRI