Çankırı'nın Ağustos Ayı İhracatı 41 Milyon Doları Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat Ağustos ayında 41 milyon 445 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2025 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 2025 yılı Ağustos ayında Çankırı'dan yapılan ihracat, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre 41 milyon 445 bin dolar olarak açıklandı. Çankırı'nın 2025 yılı Ağustos ayındaki ithalatı genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre 22 milyon 666 bin dolar olarak açıklandı. Ağustos ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 182,9 oldu. Ağustos ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 32 milyon 498 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 5 milyon 987 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 679 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Ağustos ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 44 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 62 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada; 7 milyon 30 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 529 bin dolar "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 3 milyon 418 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Ağustos ayında Çankırı'dan 89 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 14 milyon 659 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 3 milyon 864 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 215 bin ile Fransa bulundu.

Ağustos ayında 32 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 3 milyon 361 bin dolar ile Tayland yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 737 bin dolar ile Çin, üçüncü sırada 2 milyon 364 bin dolar ile Kotdivuar takip etti. - ÇANKIRI