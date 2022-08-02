Çankırı haberleri | Çankırı'da Haziran ayında ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'dan Haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, "Haziran ayı dış ticaret istatistikleri"ni açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 0,6 azaldı. 2022 yılı Haziran ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 27 milyon 452 bin dolar olarak açıklandı.

Çankırı'nın 2022 yılı Haziran ayındaki ithalatı ise 15 milyon 694 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında arttı. İthalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Haziran ayında 43 milyon 146 bin dolar oldu.

ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre, Haziran ayında Çankırı'dan gerçekleşen aylık toplam ihracatın yüzde 74,7'sini "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu, 4 milyon 420 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ürün grubu ve 707 bin dolar ile "silah ve mühimmat imalatı" ürün grubu yer . Haziran ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 31 farklı ürün grubu oluşturdu.

İthalat ise 53 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 2 milyon 815 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin İmalatı" ürün grubu, 2 milyon 770 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu ve 2 milyon 103 bin dolar ile "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı.

Haziran ayında Çankırı'dan 68 farklı ülkeye ihracat yapıldığı. İhracat sıralamasında, ilk sırada 7 milyon 24 bin dolar ile Almanya yer alırken en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 535 bin dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü ülke ise 1 milyon 877 bin dolar ile Fransa oldu.

Haziran ayında 35 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 268 bin dolar ile Çin yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 238 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 869 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. - ÇANKIRI