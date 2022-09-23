Çankırı haberi: Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 953 oldu

Çankırı haberlerine göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı sonu itibari ile Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 953 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayı sonu itibari ile Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 953 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından "Motorlu Kara Taşıtları", verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 953'e ulaştı. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 27,3'ünü traktör, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 11,7'sini motosiklet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ÇANKIRI