Çankırı ekonomi haberi: Çankırı'da Temmuz ayında ihracat yüzde 10,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'dan Temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10,8 artı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, "Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri"ni açıkladı. TÜİK tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 10,8 artı. 2022 yılı Temmuz ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 22 milyon 814 bin dolar olarak açıklandı.

2022 yılı Temmuz ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 22 milyon 814 bin dolar olarak açıklandı. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttığı görüldü. Çankırı'nın 2022 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 20 milyon 159 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 oranında arttı.

Temmuz ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre, dağılımı incelendiğinde ilk üç sırada aylık toplam ihracatın yüzde 68,3'üne denk gelen 15 milyon 576 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu, 4 milyon 669 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ürün grubu ve 1 milyon 327 bin dolar ile "tuz çıkarımı" ürün grubu yer aldı. Temmuz ayında Çankırı'dan ISIC "Rev4" sınıflamasına göre 30 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 40 farklı ürün grubunda gerçekleşmişti. İthalatta ilk üç sırada 7 milyon 289 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk İmalatı" ürün grubu, 5 milyon 149 bin dolar ile "uzun ömürlü bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu ve 2 milyon 674 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı.

Temmuz ayında Çankırı'dan 60 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada 5 milyon 378 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 3 milyon 450 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken, üçüncü sırada 1 milyon 349 bin dolarla ile Somali bulundu. Temmuz ayında 33 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 4 milyon 364 bin dolar ile Endonezya yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 567 bin dolar ile Çin, üçüncü sırada 1 milyon 597 bin dolar ile Japonya takip etti. - ÇANKIRI