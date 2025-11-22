Haberler

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 74 Bin 2 Oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ekim ayında Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 2 ile 364 yeni taşıt kaydı yapılırken, bu sayı bir önceki aya göre 157 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtlarıyla Ekim ayı verilerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 74 bin 2 oldu. Bu taşıtların yüzde 35,9'unu otomobil, yüzde 23,7'sini traktör, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da Ekim ayında 364 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 364 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 54,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,4 ile otomobil, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 8,0 ile traktör takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 157 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
