Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 73 Bin 33'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 33 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,0'ını otomobil, yüzde 23,9'unu traktör, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da Ağustos ayında 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 504 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 63,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile otomobil, yüzde 10,5 ile traktör ve yüzde 4,4 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 77 adet azaldı. - ÇANKIRI