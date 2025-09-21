Haberler

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 73 Bin 33'e Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı itibarıyla 73,033 oldu. Bu taşıtların en büyük kısmını otomobil ve motosikletler oluşturuyor. Ağustos ayında 504 yeni taşıt kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 33 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,0'ını otomobil, yüzde 23,9'unu traktör, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da Ağustos ayında 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 504 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 63,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile otomobil, yüzde 10,5 ile traktör ve yüzde 4,4 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 77 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma çıkacak

Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.