Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 341 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 71 bin 341 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,3'ünü otomobil, yüzde 24,3'ünü traktör, yüzde 20,5'ini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0.9'unu minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Mayıs ayında 533 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 533 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 65,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 13,1 ile otomobil, yüzde 10,5 ile traktör ve yüzde 5,3 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 67 adet arttı. - ÇANKIRI