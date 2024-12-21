Üye Girişi
Haberler
Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 68 Bin 961

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 68 Bin 961
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Çankırı'da Ekim ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 961 olarak belirlendi. Araçların yüzde 36,6'sını otomobiller oluştururken, Kasım ayında 357 yeni taşıt kaydı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 961 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 68 bin 961 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,6'sını otomobil, yüzde 24,7'sini traktör, yüzde 19,5'ini motosiklet, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Kasım ayında 357 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 357 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 50,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24,9 ile otomobil, yüzde 13,4 ile traktör ve yüzde 9,2 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 26 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
img

Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
img

Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
Yeni işi herkesin ağzını açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.