Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 60 Bin 139 Oldu

Çankırı'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 139 olarak açıklandı. Otomobiller trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 38,9'unu oluştururken, traktörler yüzde 26,9'unu, kamyonetler yüzde 14,8'ini, motosikletler yüzde 13,6'sını, kamyonlar yüzde 3,5'ini, minibüsler yüzde 1,1'ini, otobüsler yüzde 0,8'ini ve özel maksatlı taşıtlar yüzde 0,5'ini oluşturdu.

Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 60 bin 139 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından motorlu taşıt verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 139 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 38,9'unu otomobil, yüzde 26,9'unu traktör, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 13,6'sını motosiklet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. - ÇANKIRI