TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 148 bin 974 oldu. Taşıtların çeşitlerine göre dağılımı da verilen haberde, otomobillerin yüzde 45,9'unu oluşturduğu belirtildi.

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 148 bin 974 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kastamonu'da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 148 bin 974 adet oldu.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 45,9'unu otomobil, yüzde 23,7'sini traktör, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 10,3'ünü motosiklet, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Ağustos ayında 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 734 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 59,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile otomobil, yüzde 10,4 ile traktör ve yüzde 7,6 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 9 adet azaldı. - KASTAMONU