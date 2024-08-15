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Çankırı'da Temmuz Ayında 252 Konut Satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Temmuz ayında 252 konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 arttı. İpotekli konut satışları ise yüzde 29,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Temmuz ayında 252 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Temmuz ayında Çankırı genelinde konut satışları 252 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,2 arttı. Temmuz ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 73. il oldu. Çankırı Merkez ilçesinde Temmuz ayında 134 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 53,2 oldu.

Temmuz ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 24 adet oldu. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 2 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 22 tanesinin ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 228 adet oldu. Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,5 oldu.

Temmuz ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 187,5 artarak 92 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 36,5 oldu.

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 160 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,5 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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