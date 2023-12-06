Çankırı'da sodyum bentonit ile üretilen katma değerli ürünler 30 ülkeye ihraç ediliyor

Çankırı'da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan danışmanlık desteği sonrası gerçekleştirilen yatırımla, Türkiye'nin önemli madenlerinden olan sodyum bentonit, katma değerli ürünlere dönüştürülerek 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı Yatırım Destek Ofisi danışmanlığında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen yatırımla, kedi kumu, döküm, sondaj ve yalıtım bentoniti olarak katma değerli ürünlere dönüştürüldü. Çankırı'nın Tüney köyü bölgesinden açık işletme yöntemi ile Ceylan Mineral Madencilik tarafından çıkartılan sodyum bentonit madenleri 2023 yılı Mayıs ayında Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesiste işlenmeye başlandı. Türkiye'nin tek entegre tesisi olarak kurulan fabrikada yıllık 100 bin tonun üzerinde maden işlenebiliyor. Hali hazırda sodyum bentonit madeninden yüksek kalitede kedi kumu üretiminin yapıldığı tesiste, ilerleyen aşamalarda ek tesislerin tamamlanmasıyla birlikte ürün gamının genişlemesi planlanıyor. Üretilen ürünlerin yaklaşık 20'si iç piyasaya sunulurken, kalan yüzde 80'lik kısmı ise 30 ülkeye ihraç ediliyor. Tüm üretim süreçlerinin tam otomasyon sistemi ile gerçekleştirilen fabrikada, döküm, sondaj ve yalıtım bentoniti üretim bölümlerinin de devreye alınmasıyla toplamda 100 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Çankırı için örnek bir yatırım

Fabrikanın üretim faaliyetlerine başlaması dolayısıyla inceleme ziyaretinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapan ve yaklaşık 40 civarında bir istihdam sağlayan firmanın, KUZKA danışmanlık desteğiyle Çankırı'ya kazandırılan örnek bir yatırım olduğunu söyledi.

Yatırımın Çankırı'ya kazandırılması için firmaya, Ajans tarafından bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulduğunun altını çizen Genç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren kalkınma ajanslarının ana işlevlerinden biri de, yatırım destek ofisleri aracılığıyla bölgedeki işletmelerin rekabetçiliğinin artırılması ve bölgeye yeni yatırımların kazandırılmasıdır. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan TR82 Bölgesi'nde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bizler de yatırım destek ofislerimiz aracılığıyla, yatırımcılarımıza bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Çankırı ilimiz teşvik sisteminde 5. bölge teşviklerinden faydalanabiliyor. Organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlarda ise 6. bölge teşviklerinin avantajlarını kullanabiliyor. Bu anlamda baktığımızda Çankırı'nın 5 tane organize sanayi bölgesinde yatırımcılara sunulan yatırım avantajları oldukça yüksektir. Genel olarak ilimiz lojistik açısından Ankara'ya ve İstanbul'a yakın bir konumda bulunmaktadır. Lojistik imkanlarının oldukça yüksek olmasının yanında, batıda yer alan en yüksek teşvike sahip ilimizdir. Bu yatırımla ilgili yatırım yeri tahsis talebi geldiğinde Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde firmamızı ziyaret etmiştik. Kendilerine devletimizin sağlamış olduğu çeşitli teşvik imkanları hakkında bilgi verdik. Bu alanda kendilerine sağlanan teşvikle birlikte yatırım kararı aldılar. Bu sayede ilimize nitelikli bir tesisin kurulması, yatırımcımızın da kaynaklarını etkin bir şekilde kullanması sağlandı" dedi.

"Çankırı bentonit madeni varlığı açısından oldukça zengin bir ilimizdir" ifadelerine yer veren Genç, "Burada bentonit işleyen maden ocaklarımız mevcuttur. Bugün ziyaret ettiğimiz bu tesisimizde, Çankırı'dan elde edilen sodyum bentonit madeni işlenerek nihai ürün olarak kedi kumuna dönüştürülüyor. Şu anda 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapan bir tesisi Çankırı'ya kazandırmış olduk. Bu tesisimizde yaklaşık 40 civarında bir istihdam gerçekleştiriliyor. Bu anlamda ilimizde örnek olabilecek bir tesis olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yatırım süreçleri hakkında bilgi veren Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Usta, 2023 yılı başlarında yer tahsisi yapılan ve 2023 yılı Mayıs ayında yapımı tamamlanan fabrikanın, şehre kazandırılmasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından devlet teşvik ve destekleri konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlandığını ifade etti.

"Yatırım fikrini KUZKA ile hayata geçirdi"

Çankırı'da gerçekleştirdikleri yatırımın, fikir aşamasında KUZKA ile görüşmeleri sonrasında sağlanan danışmanlık hizmetleriyle hayata geçirildiği belirten firmanın işletme müdürü Mehmet Emre Özen de, "Bu fabrikamızın kurulum süreçlerinde ilk önce devletin sağladığı destekler hakkında bilgi almak üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibata geçtik. Çankırı Yatırım Destek Ofisimizin danışmanlığında yatırım teşvik başvurumuzu gerçekleştirdik. Sonucunda ise yatırım teşvikleri kapsamında fabrikamızı hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

"Ürettiğimiz kedi kumumuzu şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihraç etmekteyiz"

Özen, Çankırı'da yatırımlarının 2020 yılında başladığını vurgulayarak, "Çankırı bölgesinde kedi kumu üretim tesisi kurma fikrimiz, firma olarak 2020 yılında ARGE çalışmalarımızla başladı. 2021 yılında Çankırı'daki kendi maden ocaklarımızda maden üretimine başladık. 2023 yılında ise kedi kumu üretim tesisimiz hayata geçirdik. Fabrikamızda şu anda kedi kumu ürünleri üretiyoruz. Yakın zamanda diğer bölümlerin de devreye girmesiyle sondaj, döküm, yalıtım gibi alanlarda kullanılan katma değerli ürünleri üretmeye başlayacağız. Tesisimizde soydum bentonitten ürettiğimiz kedi kumumuzu şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihraç etmekteyiz. Aynı zamanda yurt içinde kendi ocaklarından üretim yapıp, kendi fabrikasında işleyen ve kendi ana dağıtımını yapan tek firma özelliğini taşımaktayız. Hedefimiz, ülkemizden yurt dışına giden yaklaşık 1 milyon ton kedi kumunun yüzde 20 pazar payına ulaşmaktır. Ürünlerimizi paketlenmiş olarak 2 ana grupta Toi Moi ve Kityus markaları altında son tüketiciye sunmaktayız" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI