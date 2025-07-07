Çankırı'da Seralar Yenilendi, Üretim Artırıldı

Çankırı'da, "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" ile yüzde 50 hibe desteğiyle yenilenen seralar, yeniden üretime kazandırıldı.

Çankırı'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibe destekli "Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" ile üretim dışı kalan seralar yeniden tarıma kazandırıldı. Naylonu yırtılmış, hasar görmüş ve uzun süredir kullanılmayan seralar, proje kapsamında yenilenerek yeniden üretime açıldı. İl genelinde 50 üreticiye 108 metrekarelik, 20 üreticiye 504 metrekarelik ve 3 üreticiye ise 1008 metrekarelik sera naylonu desteği sağlandı. Yapılan bu destek sayesinde seralar tekrar üretime kazandırılırken, üreticilerin pazara yönelik tarımsal faaliyetlerini sürdürmeleri için önemli bir adım atılmış oldu. - ÇANKIRI