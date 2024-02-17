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Çankırı'da Ocak Ayında 119 Konut Satıldı

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ocak ayında 119 konut satıldı. Konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 29,6 azaldı. İpotekli konut satışları ise yüzde 82,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ocak ayında 119 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ocak ayında Çankırı genelinde konut satışları 119 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azaldığı görülürken, Çankırı, Ocak ayında konut satış sayısı bakımından 73. il oldu. İl genelinde ipotekli konut satışları 5 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 1 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 4 tanesinin ise ikinci el satış oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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