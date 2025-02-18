Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

İstanbul'da hayat duracak! Uçuşlar şimdiden iptal ediliyor
Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Çankırı'da Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Açıklandı

Çankırı'da Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 652 oldu. Taşıtların yüzde 36,7'si otomobil iken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre 213 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 69 bin 652 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'daki taşıtların yüzde 36,7'sini otomobil, yüzde 24,6'sını traktör, yüzde 19,7'sini motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan 119 adet taşıt içinde otomobil yüzde 39,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 31,9 ile motosiklet, yüzde 13,1 ile kamyonet ve yüzde 12,7 ile traktör takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 213 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
img

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
img

Real Madrid'den ayrılıyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.