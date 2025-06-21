Çankırı'da Mayıs Ayında 224 Konut Satışı Gerçekleşti

Çankırı'da Mayıs Ayında 224 Konut Satışı Gerçekleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında Çankırı'da toplam 224 konut satıldığını ve bu rakamın bir önceki yılın aynı ayına göre 96 adet arttığını açıkladı. İpotekli konut satışlarının payı ise %14,7 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Mayıs ayında 224 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Mayıs ayında Çankırı genelinde konut satışları 224 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 96 adet arttı. Mayıs ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 33 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 23 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 5 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 28 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 73 adet artarak 191 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,3 oldu. Mayıs ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 3 adet azalarak 33 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 14,7 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 99 adet artarak 191 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 85,3 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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