Çankırı'da Kırsal Kalkınma Yatırımları İçin 50,8 Milyon TL'lik Yatırım Planlanıyor

Çankırı'da, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) çerçevesinde 2024 yılında projeler ve hibe destekleri ile 50,8 milyon TL değerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Çankırı'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek çağrısına çıkılan ve proje değerlendirmesi sona eren 15. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 15. etabı uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projelerinde Çankırı genelindeki 16 projeye 24,7 milyon TL'lik hibe desteği sunulacak. 15. Etap KKYDP başvuru döneminde Çankırı'da müracaatını gerçekleştiren 16 yatırımcının projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi. 16 projeye sağlanacak 24,7 milyon TL'lik hibe desteği ve uygulama sonunda Çankırı'ya yaklaşık 50,8 milyon TL'lik yatırım kazandırılması planlanıyor. - ÇANKIRI