Çankırı'da İşsizlik Oranı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,6 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistiklerini paylaştı. Verilen bilgilere göre, 2023 yılında bir önceki yıla göre Çankırı'da işgücüne katılım oranı 2 puan artarak yüzde 51,9, istihdam oranı 3,1 puan artarak yüzde 49,2 ve işsizlik oranı 2,6 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

2023 yılında Çankırı, işgücü katılım oranında 47. sırada, istihdam oranında 34. sırada, işsizlik oranında ise en düşük 4. il durumunda oldu. - ÇANKIRI