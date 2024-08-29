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Çankırı'da ihracat yüzde 3,3 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Çankırı'nın 2024 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise yüzde 47,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 3,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Edinilen bilgiye göre, 2024 yılı Temmuz ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 30 milyon 619 bin dolar oldu. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 20 milyon 47 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 851 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 288 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu takip etti. Temmuz ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 45 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında Çankırı'dan 85 farklı ülkeye ihracat yapılıp ilk sırada 6 milyon 945 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 195 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 369 bin dolar ile Macaristan bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 18 milyon 76 bin $ ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,4 arttı. İthalat, 58 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada; 6 milyon 57 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 761 bin dolar "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 2 milyon 509 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Temmuz ayında 31 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 770 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 281 bin dolar ile Çin, üçüncü sırada 2 milyon 178 bin dolar ile İtalya takip etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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