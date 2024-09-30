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Çankırı'da İhracat ve İthalat Geriledi

Çankırı'da İhracat ve İthalat Geriledi
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Çankırı'da Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalırken, ithalat da yüzde 15,6 azaldı. İhracatta en çok iç ve dış lastik imalatı ürün grubu öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ihracat geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 15,4, ithalat ise yüzde 15,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 36 milyon 563 bin dolar oldu. Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azaldı. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 297,9 oldu. Ağustos ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 26 milyon 679 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grubunu 5 milyon 257 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 25 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Ağustos ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 44 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında Çankırı'dan 83 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 10 milyon 522 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 769 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 802 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Ağustos ayındaki ithalatı ise 12 milyon 274 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azaldı. İthalat, 58 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 4 milyon 143 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 36 bin dolar "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 1 milyon 987 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Ağustos ayında 35 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 121 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 473 bin dolar ile Kotdivuar, üçüncü sırada 1 milyon 217 bin dolar ile Çin takip etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi İhracat Finans

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