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Çankırı'da Eylül Ayında 300 Konut Satıldı

Çankırı'da Eylül Ayında 300 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Çankırı'da 2024 yılı Eylül ayında 300 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre 137 adet artış gösterdi. İpotekli konut satışları ise 24 adet olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Eylül ayında 300 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Çankırı genelinde konut satışları 300 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 137 adet arttı. Eylül ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 24 adet oldu. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 11 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 8,0 oldu. İpotekli satılan konutların 4 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 20 tanesinin ise ikinci el satışlardan oluştu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 126 adet artarak 276 adet oldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 92,0 oldu. Eylül ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 78 adet artarak 111 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 37,0 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 59 adet artarak 189 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,0 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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