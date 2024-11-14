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Çankırı'da Ekim Ayında 385 Konut Satışı Gerçekleşti

Çankırı'da Ekim Ayında 385 Konut Satışı Gerçekleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ekim ayında Çankırı'da konut satışları bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek 385 adete ulaştı. İpotekli konut satışları 36, ilk el konut satışları ise 140 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ekim ayında 385 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ekim ayında Çankırı genelinde konut satışları 385 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 187 adet arttı. Ekim ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 36 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 32 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 10 tanesi ilk defa satılan konutlardanoluşurken diğer 26 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 155 adet artarak 349 adet oldu. Ekim ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,6 oldu.

Ekim ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 69 adet artarak 140 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 36,4 oldu.

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 118 adet artarak 245 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,6 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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