Çankırı'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibeli Ahır ve Ağıl Desteği

Çankırı'da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde çiftçilerin, yüzde 70 hibeli olarak yaptıracakları ahır, ağıl ve çadır desteği üretim kalitesini artıracak.

Tarım ve Orman İl Bakanlığı koordinesinde, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, yetiştiricilerin birim alandan daha çok kazanması ve birim hayvandan daha fazla gelir elde etmesi amacıyla yürütülen 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yüzde 70 hibeli ahır, ağıl ve çadır desteği sağlanıyor. Bu yıl hayata geçirilen proje çerçevesinde Çankırı'da faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerin daha modern bir alanda hayvan yetiştirmeleri amacıyla harekete geçirildi. Proje çerçevesinde destek almak için başvuruda bulunan çiftçilerden 20'sine destek sağlanmasına karar verildi. Yapılan sözleşme çerçevesinde yüzde 70 hibeli olarak yapılacak ahır, ağıl ve çadırlar ile üretimin kalitesi artırılacak. Projenin ilerleyen süreçte daha çok çiftçinin yararlanması için geliştirilmesi hedefleniyor.

"Çankırı olarak bize düşen hissenin ötesinde üretim yapmaya devam edeceğiz"

Proje ile ilgili bilgi veren Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin, gelirlerini artırmaya dönük projelerin uygulandığı projeyi ilimizde başlattık. Bu proje çerçevesinde, bütçemiz el verdiğince yapmış olduğumuz projelerle, çiftçilerimizin hem ufkunu arttırıcı, 'inovatif' dediğimiz daha çok hayvan refahına uygun ve daha da çok kazanacağı projeler yaparken, aynı zamanda çiftçinin başta hayvancılık olmak üzere, hayvancılık yaptığı ortamı hayvan refahına uygun olacak tarzda da iyileştirmeye dönük projeler yapmaktayız. Maalesef ilimizde yoğun olarak hayvanlarımız 'dam altı' dediğimiz evlerinin altında yetiştiriliyor. Müstakil ahır yerine, ev altlarında yetiştiricilik yapılmakta. Bu hem oradaki kalan yetiştiricilerimiz için problem hem de hayvan için sağlıksız bir ortam oluşturuyor. Daha modern, fazla bir masrafa da gerek kalmaksızın sığırcılık için ısı yalıtımlı çadır ve ahır, koyunculuk için de ısı yalıtımlı çadır ve ağıl projelerini yaptık. Bu manada çağrıya çıkarak yetiştiricilerimizden talep aldık. Bakanlığımızın ve Müdürlüğümüzün ortak belirlemiş olduğu kıstaslarla puanlama yaptık ve bu puanlamaya göre uygun puanı alarak sıralamaya giren 20 tane vatandaşımızla sözleşme imzaladık. İnşallah ilerleyen süreçte vatandaşımıza yüzde 70 hibeli olacak tarzda çadır, ahır ve ağıllarını teslim edeceğiz. Bu proje sayesinde hem yetiştiricilerimiz daha rahat bir ortamda sıkıntıya girmeden üreticilik yapmış olacak, hem de hayvanlarımız, hayvan refahına uygun olacak" dedi.

Yapılan projelerle çiftçilerin daha modern bir ortamda üretim yapabileceklerini kaydeden Düzgün, "Hayvanları kapalı alanlardan daha modern alanlara almış olacağız. Bu projelerle, hem yetiştiricilerimizin ufkunu açmak hem de hayvan refahına uygun olacak tarzda yapmaya devam edeceğiz. İmzaladığımız sözleşme sonrasında, yetiştiricilerimiz kendileri ihale edecekler ve uygun olacak tarzda ahır, ağıl ve çadırlarını kurduktan sonra, bu proje çerçevesinde yetiştiricilerimizin ödemiş olduğu paranın yüzde 70'ini hibe olarak kendilerine ödeyeceğiz. Tabii bunu bir örnek olarak yaptık. Hem sayısal olarak hem de yetiştiricilerimizin daha çok kazanacağı yeni projelere de bir altlık oluşturacağı için değer veriyoruz" diye konuştu. - ÇANKIRI