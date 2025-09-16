Çankırı'da Ağustos Ayında Konut Satışları 239 Adet Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ağustos ayında 239 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Ağustos ayında Çankırı genelinde konut satışları 239 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 43 adet azaldı. Çankırı'da ise Ağustos ayında 143 adet konut satıldı. Çankırı'da konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 59,8 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 21 adet oldu.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 7 adet azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 4 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 17 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 36 adet azalarak 218 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 91,2 oldu.

Ağustos ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı 85 adet oldu. İlk el satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 adet azaldı. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 35,6 olarak gerçekleşti. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları 154 adet oldu.

İkinci el satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 adet azaldı. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,4 oldu. - ÇANKIRI