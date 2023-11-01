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Çankaya'da Kaçak Kozmetik Ürünleri Ele Geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir depoda yapılan operasyonda 27 bin 76 kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.