CANiK ve SYS Grup, Üç Kıtada Üç Fuhara Katılacak

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketleri, 14-18 Ekim tarihleri arasında aynı anda Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Brezilya'daki üç farklı fuara katılacak. Şirket, savunma ve güvenlik teknolojileri pazarındaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Grup şirketleri, aynı hafta içinde üç kıtada üç fuarda yerini alıyor. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS bu fuarlarda ekipman, yeni teknolojiler ve çözümler tanıtacak.

FUAR WASHINGTON DC, PRAG VE SAO PAULO'DA DÜZENLENECEK

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Derneği'nin Yıllık Toplantısı (AUSA 2024) 14-16 Ekim tarihlerinde Washington DC'de gerçekleştirilecek. Etkinlik aynı zamanda askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren çok sayıda firmayı bir araya getirmeyi amaçlıyor. SYS Grup, ABD'nin kara sistemleri fuarı olan AUSA 2024'te, ülkemizin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB'nin yanı sıra CANiK M2F ve CANiK M3'ü öne çıkarırken, grup bünyesine 2022 yılında katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems ise dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip 30 mm VENOM LR orta kalibre topunu tanıtacak. SYS Grup'un, şirketi UNIROBOTICS ise geliştirmiş olduğu yerli ve milli Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON UKSS ailesi ile fuar katılımcılarının karşısına çıkacak.

NATO'nun ve Avrupa'nın savunma ve güvenlik teknolojileri fuarlarından biri olan Future Forces 2024, 16-18 Ekim 2024 tarihlerinde Prag'da yapılacak. NATO'nun özel operasyon birimlerinin de olacağı etkinlikte, savunma ve güvenlik çözümleri sergilenecek, yeni nesil teknolojiler ve askeri operasyonlardaki yenilikler tanıtılacak. SYS Grup fuarda, UNIROBOTICS'in geliştirdiği TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesi ve AEI Systems'in 30 mm VENOM LR topunu NATO'nun özel operasyon birimlerinin ilgisine sunacak.

Güney Amerika'daki güvenlik ve savunma etkinliklerinden biri olan COP International 2024 ise 16-18 Ekim tarihleri arasında Sao Paulo'da düzenlenecek. Özellikle kolluk kuvvetlerine yönelik ekipman, teknolojiler ve çözümler üzerine odaklanan fuarda, Latin Amerika pazarındaki ihtiyaçlara yanıt veren ürün ve kabiliyetler tanıtılacak. Hafif silah pazarında konuma sahip olan CANiK, Brezilya kolluk kuvvetleriyle iş birliğini genişletmeyi hedefliyor.

'3 KITADA 3 SAVUNMA SANAYİ FUARINDA YER ALIYORUZ'

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, fuar katılımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 son çeyreğine girerken aynı hafta içerisinde 3 kıtada 3 savunma sanayi fuarında yer alıyoruz. Türkiye'nin küresel savunma sanayisindeki iddiasını pekiştirmek ve ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için tüm ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışıyor. Bu çaba, grubumuzu da yeni başarılara taşıyor. SYS Grup olarak ihracat rakamlarında yılın son çeyreğine girerken 2025 yılı hedeflerimize ulaşmış olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yoğun fuar trafiğimiz artık 2025 yılı için değil gelecek yıllardaki başarılarımızın altyapısını oluşturuyor. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, global pazarlarda güçlü bir varlık göstermeye ve yenilikçi çözümlerimizi dünya genelindeki müşterilerimize tanıtmaya devam edecek. Ayrıca bu fuar katılımları SAHA EXPO 2024 öncesinde motivasyonumuzu daha da artırıyor."