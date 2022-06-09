Canik'ten konut arzına teşvik - Haberler

Yükselen konut fiyatlarına karşı arzdaki sıkışıklığı aşabilmenin yolları aranırken Canik Belediyesi'nden teşvik niteliğinde adım geldi. Geçen hafta müteahhitleri yatırıma davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bugünse Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) üyelerine düzenlediği turla inşaat yapılabilecek alanları yerinde gösterdi.

SİMDER tarafından geçen hafta cumartesi günü düzenlenen programın konuğu olan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçesini Samsun'un yeni yükselen yıldızı olarak tanımlayıp müteahhitleri bir iş gezisine davet etmişti. Yapılan davet Canik'in geleceğinin inşası için kamu özel iş birliğinde bir arayışa başlangıç oldu. Yükselen konut fiyatlarına karşı arzdaki sıkışıklığı aşabilmek üzere bir Canik çözümünü de hedefleyen davet bugün gerçekleşti.

Başkan Sandıkçı sabah saatlerinde Meşe Tesisleri'nde kahvaltı vererek SİMDER üyesi müteahhitleri ağırladı. Kahvaltı sonrası ise üstü açık bir otobüsle şehrin yatırım alabilecek alanlarına doğru bir yolculuğa çıkıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren iş gezisinde Başkan İbrahim Sandıkçı, inşaat yapılabilecek noktaları yerinde gösterdi. Gezide iş birliği yapılabilecek konulara dikkatleri çekti. Başkan Güney ve müteahhit katılımcılar da sorularını yönelterek bilgiler aldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Samsun'un kıymetli iş insanları ve yatırımcılarıyla ilçemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Kendilerini merkezi hükümet ve belediyemiz tarafından ilçemizde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlar hakkında bilgilendirdik. Gelişen ve değişen Canik adına atılacak her adımı önemsiyoruz. İş dünyasının önde gelen tüm yatırımcılarını ilçemize davet ediyoruz. Göreve geldiğimiz üç yıl içinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemiz kabuğunu kırıp gerçek hüviyetine kavuşmuştur. Amacımız önümüzdeki hizmet döneminde bu projeleri geliştirerek Canik'i Türkiye'nin gözde ilçeleri arasına dahil etmek. Bu amaç doğrultusunda iş dünyasından üniversiteye, STK'lardan bürokrasiye kadar her kesimin iş birliği içinde olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Samsun Üniversitesi ve yapımı devam etmekte olan Şehir Hastanesi ilçemizin gelişmesine katkıda bulunan iki önemli dinamo. Gösterdiğimiz gayretlerle ilçemizdeki yatırımların daha da artacağına inanıyoruz" dedi.

SİMDER Kurucu Başkanı Yunus Güney, "Canik'teki yeni planlamayı yakından görme fırsatımız oldu. Dolayısıyla çok faydalı oldu. Üyelerimiz Canik'te belediyeyle birlikte kamu özel iş birliği sayesinde neler yapabilir bunları görme fırsatını yakaladık. Muhtemelen önümüzdeki süreç içinde Canik Belediyesi'yle birlikte bir takım yatırımlara girişmiş olacağız. Bir takım yatırımlara girişmenin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu inşallah Samsun içinde bölgemiz içinde çok güzel bir örnek teşkil edecek. Kamu özel iş birliğini nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha faydalı hale getirebiliriz, hem kamuya hem de özele daha nasıl faydalı hale getirebiliriz araştırmanın başlangıcındayız. İnşallah bundan sonraki süreç için hem kentimiz hem de şehrimiz için bu yaptığımız iş ziyaretinin faydası olacağını, çok verimli olacağını düşünüyoruz. Bu ziyaretimize Canik'ten başladık ve Canik'i pilot bölge kabul edersek bütün belediyeler içinde bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Konut arzı sıkışıklığı içerisinde, konuttaki sıkışıklığı açabilmenin yollarını araştırıyoruz. İnşallah kamu özel iş birliği sayesinde konuttaki pahalılığın veya arzdaki sıkışıklığın kısa bir şekilde acil önlemlerle nasıl giderilebileceği konusunda bir örnek teşkil ederiz diye düşünüyoruz. Hem şehrimiz hem de Canik için hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Program çekilen toplu fotoğraf ile son buldu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi