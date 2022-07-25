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Canik'te ruhsat denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Canik'te ruhsat denetimleri

Canik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için iş yerlerinde ruhsat denetimlerini sürdürüyor.

Canik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için iş yerlerinde ruhsat denetimlerini sürdürüyor.

Canik Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri işyerlerini denetlemeye devam ediyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerin ticari faaliyetlerinin ruhsata uygunluğunu kontrol eden ekipler, işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi.

Vatandaşların güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ruhsat denetim ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan bütün işletmelerde denetimlerini hız kesmeden gerçekleştiriyor. Gidilen işletmelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatları denetleniyor. İşletmelerin ruhsatlarına uygun ticari faaliyet gösterip göstermedikleri kontrol ediliyor. İlçemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerde ekiplerimiz tarafından ruhsat, hijyen, ürün gramajı, satış fiyatı ve son tüketim tarihleri denetleniyor. Vatandaşlarımızın güvenli, uygun ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Canik Belediyesi alışveriş Hisarcık Canik Ekonomi Haberler

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