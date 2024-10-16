CANiK, SAHA EXPO 2024'e Katılacak

CANiK, SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve 120'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırlayacak SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılım sağlayacak.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirecek. 1400'den fazla firmanın katılacağı, 120'den fazla ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak SAHA Expo, çok sayıda imza töreni ve lansmana sahne olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup şirketlerinden AEI Systems tarafından geliştirilen ve yıl boyuncu çeşitli ülkelerdeki fuarlarda büyük ilgi gören 30x113 mm VENOM LR orta kalibre top, SAHA Expo da yer alacak. Sözleşmeler gereği teslimatlarına hız veren UNIROBOTICS'in ürettiği yüksek teknoloji, TRAKON serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), CANiK ve AEI Systems'in yenilikçi çözümleri ile fuarda katılımcılara tanıtılacak.

'SAHA EXPO, EN ÖNEMLİ FUARLARDAN BİRİ HALİN GELMİŞTİR'

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, fuar katılımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA Expo, her geçen yıl büyüyen ticaret hacmi ve uluslararası savunma sanayisinde yarattığı etkisiyle artık sadece Türkiye'nin değil, global savunma sanayisinin de en önemli fuarlarından biri haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, biz de SAHA Expo'da yer almanın ve bu büyük başarıya katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz."

'ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELDİĞİ SEVİYEYİ TÜM DÜNYAYA SERGİLEMEK İÇİN FUARDAKİ YERİMİZİ ALACAĞIZ'

Aral, bu yılki SAHA Expo, yurt dışı tanıtım faaliyetlerimizin zirve noktası olacağını söyleyerek "Ülkemizin savunma sanayisindeki gücünü ve geldiği ileri teknolojik seviyeyi tüm dünyaya sergilemek için geniş bir ekiple fuardaki yerimizi alacağız. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ile yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve Türk savunma sanayisinin global arenada gücünü artıracak adımlar atmak için sabırsızlanıyoruz. SYS Grup şirketleri olarak, her yıl ihracat performansımızı daha da ileriye taşıyoruz ve SAHA Expo 2024'te elde edeceğimiz kazanımlar ile önümüzdeki yıllar için yeni hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye belirtti.