CANiK, İngiltere'de önemli bir iş birliğine imza attı

CANiK, Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda AEI Systems ve UNIROBOTICS ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katılan CANiK, Grup Şirketlerinden UNIROBOTICS ve Birleşik Krallık merkezli AEI Systems ile Nurol Makina arasında İyi Niyet Anlaşması (MOU) imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük 6'ncı hafif silah üreticisi CANiK, 12-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) önemli bir iş birliğine imza attı. CANiK'in grup iştiraklerinden UNIROBOTICS ve AEI Systems ile Nurol Makina, İngiltere'de İyi Niyet Anlaşması imzaladı. İyi Niyet Anlaşması'na, AEI Systems adına Simon Angel, UNIROBOTICS adına Ömür Baç ve Nurol Makina tarafından da Engin Akyol imza attı.

Anlaşma kapsamında CANiK iştiraki olan AEI Systems'ın silahları ve UNIROBOTICS'in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kuleleri, Nurol Makina'nın IDEF'23 kapsamında lansmanını gerçekleştirdiği NMS-L 4X4 aracının üzerine entegre edilecek.

İş birliği anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulunan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "CANiK olarak bünyemize kattığımız Birleşik Krallık merkezli AEI Systems ile birlikte orta kalibre top üretiminde Türkiye ve İngiltere'nin dünyada söz sahibi olmasına vesile olduğumuz için gururluyuz. Şimdi bu alanda bir adım daha atarak Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyaya kendini kanıtlamış köklü şirketleri ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Nurol Makina ile birlikte önümüzdeki dönemde de yine farklı yeteneklerimizi bir araya getirerek daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.