CANiK, İngiltere'de düzenlenecek fuara hazırlanıyor

CANİK, grup şirketleri ile birlikte IDEF'23'te sergilediği yeni ürünlerini yurt dışında ilk defa Polonya'da görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında önde gelen şirketlerinden CANiK'in, milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi ile Polonya'da gerçekleştirilen ve 8 Eylül'e kadar sürecek Doğu Avrupa'nın en eski savunma fuarı MSPO 2023'te büyük ilgi topladığı bildirildi.

CANiK'in global ihracat odaklı fuar serüveninin Polonya'nın ardından İngiltere ile devam edeceği bildirilen açıklamada, şirketin, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) yönelik son hazırlıklarını tamamladığı da kaydedildi.

Açıklamaya göre, Türkiye basının da yakından takip ettiği DSEI 2023'te CANiK, tüm ürün grupları ile birlikte tam kadro yerini alacak. Geçen yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK, şimdi de Londra'da bir gövde gösterisine hazırlanıyor.

CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'23'te sergilediği, yurt dışında ise ilk defa Polonya'da görücüye çıkardığı milli uçaksavarın en hızlı ve en yeni halkası CANiK M3 ve grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini de İngiltere'de dünyaya tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Yüksek katma değerli ürün ihracatımızı uzaktan kumandalı komuta sistemleri ile daha da yukarılara taşıyoruz. Yeni siparişlerle kilogram başı ihracatımızı 400 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'daki MSPO 2023'te Türkiye'yi gururla temsil ederek, sektörün global arenasına dünya savunma sanayisinin yükselen değeri Türkiye'nin imzasını bıraktıklarını anlatan Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarın yıldız oyuncularından biri olarak görülen CANiK ve grup iştiraklerimiz ile birlikte stratejik bir öneme sahip olan Polonya'dan önemli ön anlaşmalarla dönüyoruz. Eylül ayının bizim için bir diğer önemli fuarı İngiltere'nin ve Birleşik Krallık'ın kalbi Londra'da yapılacak olan dünyanın en prestijli savunma fuarları arasında gösterilen DSEI 2023 öncesinde son hazırlıklarımızı tamamladık.

Dünyanın en büyük uzaktan komutalı silah kulesi ürün ailesinden birine sahip UNIROBOTICS'in tüm ürün gamını bu fuarda tanıtacağız. Yüzde 100 yerli ve milli kulelerimiz, dost ve müttefik ülkeler için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Yüksek katma değerli ürün ihracatımızı uzaktan kumandalı komuta sistemleri ile daha da yukarılara taşıyoruz. Yeni siparişlerle kilogram başı ihracatımızı 400 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."