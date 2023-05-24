CANİK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

Hafif silah üreticisi CANİK'in yeni genel merkezi ve projesi 'Canik Academy'nin yer alacağı Çekmeköy'deki temel atma töreni gerçekleştirildi.

ABD başta olmak üzere üç kıtada dünyanın 69 ülkesinde faaliyet gösteren CANİK, tüm global operasyonlarının yürütüleceği yeni genel merkezinin temellerini attı. Tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak ve yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık 4 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Çekmeköy'deki yeni genel merkezde, CANİK'in projesi 'Canik Academy'e yönelik özel tesisler de yer alacak. Nebil Proje Mühendislik tarafından yürütülen ve yaklaşık 15-20 milyon dolara mal olacak olan projenin, 2025 yılında faaliyete girmesi planlandığı belirtildi.

"VİZYONUMUZU TEMSİL EDEN GENEL MERKEZE İHTİYACIMIZ VARDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CANİK Genel Müdürü C. Utku Aral, "25 yıl önce Samsun'dan doğan CANİK markamızla, bugün global bir şirket olarak dünya devleri arasında yerimizi alıyoruz. Geldiğimiz nokta, ulaştığımız büyüklük ve ileriye yönelik hedeflerimizle birlikte, vizyonumuzu temsil eden bir genel merkeze ihtiyacımız vardı. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu süreçte de çok özenli çalıştık ve özel bir yapı ortaya koymaya odaklandık. CANİK Çekmeköy Yerleşkesi'nde üç kıtada bulunan operasyonları yürüteceğiz. Florida West Palm Beach, Londra Ascot, Samsun ve Dudullu'daki yerleşke ve tesislerimiz buradan yönetilecek. Hem teknolojik yönden hem de tasarım ve kapasite anlamında dünyada benzeri olmayan bir tesis planlamaktayız. Ayrıca sportif atıcılık, taktik atıcılık ve kurumlara eğitimler vermek üzere 'Canik Academy'e yönelik oldukça kapsamlı bir yapı oluşturacağız" dedi.

EĞİTİM TURİZMİNE KATKI SUNMASINA BEKLENİYOR

Türkiye'nin kendi alanında ilk ve öncü eğitim akademisi olacağı belirtilen 'Canik Academy', tüm dünyada satışı gerçekleştirilen ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımını amaçlayan eğitim programı ile Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü üretim ve ihracat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıracak. Özellikle eğitim turizmine büyük katkı sunması beklenen Çekmeköy Yerleşkesi'nde, 'Canik Academy' kampüs alanlarına ait açık ve kapalı atış poligonları, 500 m2 atış evi, fonksiyonel antrenman alanlarının yanında, 300 kişilik seminer salonu, 6 eğitim dershanesi, 1 adet ilkyardım simülasyon sınıfı, 2 adet armorer (silahçı eğitim dershanesi) sınıfı ve 1 adet de atış performans analiz laboratuvarı bulunacak. Yerleşke faaliyete başladığında CanikGym Fitness merkezi ve restoran/cafe bölümleriyle de CANİK üyelerine hizmet verilmesi amaçlanıyor.

SPORTİF ATICILIK ALANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

'Canik Academy'nin Çekmeköy Yerleşkesi ile birlikte, sportif atıcılık alanında üniversitelerle de çalışmalar yürütülecek. Burada üniversitelerin tesis ve altyapıya yönelik laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri ile bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı amaçlayan 'Canik Academy', üniversitelerin mühendislik ve spor bilimleri fakülteleriyle birlikte katma değer yaratacak projeler üretecek. 'Canik Academy', atıcılık performansı çalışmalarıyla birlikte özellikle sportif atıcılık ve asker-kolluk kuvvetleri personelinin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.