CANiK, Endonezya Polis Teşkilatı'nın ihalesini kazandı

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Güney Doğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya'da Ulusal Polis Teşkilatı'nın ihalelerinden birini kazandı.

Şirket açıklamasına göre, ABD başta olmak üzere dünyanın üç kıtasındaki 70 ülkede faaliyet gösteren CANiK, global büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

Her yıl ihracat rakamlarını artıran CANiK, Güney Doğu Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya'da Ulusal Polis Teşkilatı'nın ihalelerinden birini kazandı. İhale kapsamında milli tabanca CANiK METE serisi tabancaların yanı sıra MECANIK marka optiklerde Endonezya polis teşkilatının envanterinin bir parçası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, salgın süresince birçok ülkenin kolluk ve askeri birimlerinin alımlarını ertelediğini belirterek, kademeli olarak alımların açılmaya başladığı bu süreçte dünyanın birçok ülkesinde peşi sıra ihalelerin gerçekleştirilmeye devam ettiğini vurguladı.

CANiK olarak bu kapsamda, 25 yıllık tecrübeleri ve üstün ürün güçleriyle global ihalelerdeki başarılarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını aktaran Aral, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz dost ve müttefik ülke Endonezya'nın seçkin polis gücünün tercihi olduk. Daha önce de Filipinler, Malezya ve Bangladeş'in tercihi olan CANiK, üstün ateşli silah teknolojisini şimdi Endonezya Polis Teşkilatı'nın hizmetine sunmaktadır. Dünya üzerinde 24 ülkenin askeri ve kolluk kuvvetlerinin birinci tercihi olan CANiK, önümüzdeki dönemde sadece tabancaların değil, aynı zamanda üretmiş olduğu 12.7mm ağır makineli tüfek ve orta kalibre toplar ile de dünya ordu ve kolluk kuvvetlerinin gözdesi olmaya devam edecek."

CANiK, Endonezya'da son olarak 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında başkent Cakarta'da düzenlenen bölgenin en büyük uluslararası savunma sanayi fuarlarından Indo Defence'te katılımcılara ürün ve çözümlerini anlatmıştı.

Fuarda önemli ülke delegasyonları ve üst düzey devlet yöneticilerini ağırlayan CANiK, Endonezya Delegasyonu ve dönemin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i de CANiK standında ağırlamıştı.

CANiK yıl boyunca farklı ülkelerde yer alan önemli fuarlarda, ileriki dönemlerde gerçekleşecek savunma sanayisine yönelik ihalelerle ilgili de yeni fırsatlar elde etmeye devam ediyor.