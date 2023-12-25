CANiK, 2024 yılında yeni başarılarla kutlamaya devam edecek

CANiK'in 25 yıllık yolculuğunun gururunu ve sevincini 2024 yılında da yeni başarılarla kutlayacaklarını belirten Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Çeyrek asırlık bilgi birikimimiz doğrultusunda temellerini attığımız çalışmalarımızı taçlandıracak önemli gelişmelerle dolu bir yıl bizleri bekliyor" dedi.

Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 2023 yılını değerlendirerek, 2024 hedeflerini paylaştı. Aral, "2022 yılında Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems'ın ailemize katılışını 2023 yılında özel bir resepsiyon eşliğinde kutladık. Bu sayede CANiK'in son teknolojileri kullanan yüksek üretim kapasitesi ve AEI Systems'ın 60 yıllık orta kalibre silahlardaki bilgi birikimi bir araya geldi. Aynı zamanda üç kıtada üretim yapan Türk savunma şirketi unvanının da sahibi olduk. İhracatımızı ikiye katladık. Geldiğimiz nokta, ulaştığımız büyüklük ve ileriye yönelik hedeflerimizle birlikte, Çekmeköy'de vizyonumuzu temsil eden yeni genel merkezimizin inşaatı için düğmeye bastık. 25'inci yılımızda dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelerine tabancalarımız ve uçaksavarlarımız yanında orta-kalibre top ve atış kontrol sistemleri ihraç eder hale geldik. Bizim için çok başarılı bir seneydi" diye konuştu.

Aral, "Şimdi de 2024 yılı için belirlediğimiz yeni hedeflerimize ulaşmak için yola koyuluyoruz. 2024 yılında ateşli silahlar ve savunma alanında inovasyonun, kalitenin, teknolojinin ve zeka dolu çözümlerin en üst düzeyde temsilcisi, küresel sahnede global bir marka olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Sadece CANiK markası altında değil, sahip olduğumuz CANiK USA, CANiK ACADEMY, AEI Systems, UNIROBOTICS, UNIDEF ve MECANIK gibi tüm iştirakler ve markalarımızla birlikte, bu heyecanı yaşamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE HUZURUN HAKİM OLDUĞU BİR YIL DİLİYORUM"

Yeni yıl mesajı da veren Aral şunları söyledi:

"Samsun Yurt Savunma çatısı altındaki grup şirketlerimiz ve Türk savunma sanayi sektörü olarak heyecan dolu bir seneye adım atıyoruz. 2024 yılının çalışanlarımız, ülkemiz ve halkımız için hayırlı bir sene olmasını temenni ediyorum. Bu yıl da Türkiye'yi yurtdışında gururla temsil ettiğimiz bir yıl olacağına inanıyorum. Umudum ve beklentim, 2024 yılında tüm dünyada barışın hüküm sürmesi. Herkese huzur dolu, mutlu bir yıl diliyorum."