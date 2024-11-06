Üye Girişi
Haberler

CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda 4 Ödül Kazandı

CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda 4 Ödül Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CANiK, 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda ana sponsor olarak destek verdiği etkinlikte, CANiK Team sporcuları 145 sporcunun katıldığı turnuvada 4 ödül kazandı. Alperen Kıvılcım, genel sıralama birinciliğini korurken, Taha Oğuzhan Kaymak da ikincilik ödülünü elde etti.

CANiK'in bağlı bulunduğu SYS Grup bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, geleneksel olarak Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'na 4 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK'in ana sponsorluğunda, geleneksel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

12 farklı ülkeden 145 sporcunun katıldığı turnuvada, CANiK Team sporcuları, bireysel ve takım başarılarıyla dikkatleri üzerine çekerek atıcılık alanındaki ödüllerin sahibi oldu.

CANiK Team'in sporcusu Alperen Kıvılcım, şampiyonanın 4'üncü yılında da genel sıralama birinciliğini koruyarak Carry Optic Division Champion, Carry Optic Most Accurate ve High Industry ödüllerini kazandı. Takımın bir diğer yetenekli atıcısı Taha Oğuzhan Kaymak ise ESP-EX kategorisinde ikincilik ödülüne ulaştı. CANiK Team sporcuları bu yarışmayı toplamda 4 ödülle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

CANiK Team sporcuları çalışmalarına devam edecek

CANiK Team sporcuları, başarılarının ardında yer alan CANiK Academy tarafından hazırlanan özel antrenman programlarıyla çalışmalarına devam edecek. CANiK Academy'nin kapsamlı ve yenilikçi eğitim programları, sporcuların teknik yeteneklerini geliştirmelerine ve yarışmalarda üstün başarı elde etmelerine katkı sağlıyor.

CANiK, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olarak, yüksek kaliteli ve güvenilir tabancalarıyla 70 ülkeye ihracat yapıyor. CANiK Team ve CANiK Academy ile atıcılık sporuna olan desteğini sürdüren şirket, Türkiye'de ve dünya çapında atıcılık sporunun gelişimine katkıda bulunuyor.

CANiK'in küresel hedefleri doğrultusunda kurulan CANiK Team, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken, CANiK markasının yenilikçi, güçlü ve güvenilir imajını da pekiştiriyor. CANiK Team sporcuları, hem bireysel hem de takım başarılarıyla dünya genelindeki önemli atıcılık organizasyonlarında ödüller kazanarak bu alanda öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi

Yerine kayyum atanmıştı! Belediyede işe aldığı 7 yakınının akıbetleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE) Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.