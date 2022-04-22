canias4.0, Güney Kore'de akıllı fabrika fuarlarına katıldı

IAS Korea, Güney Kore'de düzenlenen en büyük akıllı fabrika fuarlarından biri olan Smart Factory&Automation World 2022'ye katıldı.

IAS açıklamasına göre, Seul'de düzenlenen uluslararası fuarda endüstri 4.0 teknolojileri konuşuldu. 320 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen dev etkinlikte IAS Korea ekibi de canias4.0 standıyla yer aldı.

IAS Korea yetkilileri, katılımcılardan yoğun ilgi gören canias4.0 standında ziyaretçilerle bir araya gelirken, caniasERP, canias4.0 IoT Çözümleri, Industrial Application Objects (IAO) ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulundu.

Fuarın en çok ziyaret edilen stantları arasında bulunan canias4.0 standı, yaklaşık bin ziyaretçiyi ağırladı. IAS Korea yetkilileri 3 gün süren fuar boyunca canias4.0 standında IAS'nin sunduğu çözüm ve hizmetlerle ilgili sunumlar yaptı.

Öte yandan etkinliğin son günü gerçekleşen seminere konuşmacı olarak konuk olan IAS Korea Ülke Müdürü Murat Karslı, caniasERP ve IAO'yu anlattı. Aynı seminere konuk olan IAS IoT Ürün Müdürü İbrahim Tataroğlu da canias4.0 IoT Çözümlerini ve gelecek planlarını izleyiciler ile paylaştı.

"Tüm ihtiyaçları tek bir çatı altında toplayan canias4.0 fuarda merak uyandırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Korea Ülke Müdürü Murat Karslı, "SFAW fuarında 'Smart Factory & canias4.0' başlığı altında dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan tüm çözümlerin tanıtımını yaptık. Son yıllarda tamamladığımız projeler ve artan ülke tecrübemiz ile birlikte özellikle Kore pazarındaki bilinirliğimizi arttırmak ve pazarda konumumuzu güçlendirmek için güzel bir fırsat oldu. Standımızda binden fazla ziyaretçi ağırladık." ifadelerini kullandı.

canias4.0 standında Teknoloji devi Hyundai, Samsung, LG gibi firmalardan temsilciler ağırladıklarını ve yüksek potansiyelli fırsatlar yakaladıklarını belirten Karslı, şunları kaydetti:

"Fabrikaların uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bütünleşik bir yazılımla tanışmak bazı ziyaretçilerimizi şaşırttı. Günümüzde ERP ve IOT çözümlerinin beraber kullanılması, özellikle Kore gibi teknoloji kullanımının ve devlet desteğinin oldukça yüksek olduğu bir ülkede, zorunlu hale gelmişken tüm bu ihtiyaçları tek bir çatı altında toplayan canias4.0 fuarda büyük merak uyandırdı.

Yakaladığımız bu ivmeyle beraber Güney Kore pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırarak yeni projeler tamamlamak ve bize bu pazarda referans olabilecek başarı hikayeleri elde edebilmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca pazarda yeni partnerler edinerek onlarla beraber hızla büyümeyi istiyoruz. Yakın zamanda Güney Kore'den çok daha güzel haberler paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz."

"Güney Kore'deki operasyonlarımız ivme kazanacak"

IAS IoT Ürün Müdürü İbrahim Tataroğlu da dünyanın en dinamik endüstriyel ekonomilerinden birisi olan Güney Kore'de IAS canias4.0 IoT Akıllı Fabrika çözümlerimizi tanıttıklarını, müşterilerin mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek, bu ihtiyaçlara uygun çözümler sunduklarını aktardı.

Ülkede akıllı fabrika bilinci yüksek, üretim yönetiminde yazılım ve donanım çözümleriyle sürekli iyileştirme anlayışının da yerleşik olduğunu belirten Tataroğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bütünleşik teknoloji çözümleri sunan canias4.0'ın standı fuarda çok yoğun bir ilgi gördü. Global bir teknoloji firması olarak, canias4.0 teknolojisini bine yakın ziyaretçiye anlattık, sorunlarına çözüm önerilerinde bulunduk. Özellikle Güney Kore gibi tüm dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülkeye IAS olarak geliştirdiğimiz teknolojileri sunmak bizim için büyük bir gurur.

caniasERP ile bütünleşik IoT çözümümüz, IoT Box IO ve Touch IO cihazlarımız fuar süresince büyük ilgi çekti. Dünya'nın farklı yerlerinde müşterilerimize sunduğumuz bütünleşik çözümlerimizin Güney Kore'de de karşılık bulacağını, yüksek potansiyele sahip olduğunu gözlemledik."

Bütünleşik teknoloji çözümleri sunan canias4.0'ın global pazarda önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini vurgulayan Tataroğlu, ilerleyen dönemlerde Güney Kore'deki operasyonlarında ivme kazanacaklarını bildirdi.

Tataroğlu, "Dünyanın IoT merkezlerinden birisi olan Güney Kore'de bulunmak, pazardaki gelişmeleri yakından takip etmek büyük avantaj. Fuardaki yoğun ziyaretçi ve müşterilerin ilgisinin yanı sıra tecrübeli IAS Korea ekibinin uzun yıllara dayanan emeği, referans projelerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler ile canias4.0 IoT Çözümümüzün yakın gelecekte bu bölgede önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.