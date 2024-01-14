Çandarlı Limanı Denizüstü Rüzgar Enerjisi Üretim Bölgesi Olarak İlan Edilecek

Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı (DÜRED) Murat Durak, Çandarlı Limanının "Denizüstü Rüzgar Enerjisi Üretim Bölgesi" olarak ilan edilmesi için hazırlıkların bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin 2040 yılına kadar 10 bin megavat deniz üstü RES kurulu gücü hedefi koyması gerektiğini belirtti.

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) koordinasyonuyla ve İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan Denizüstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerde bulunan DÜRED Başkanı Durak, Çandarlı Limanı bölgesinin deniz üstü RES'lerin ekipman üretiminde kullanılması için bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

İstihdam açısından deniz üstü RES'lerin diğer rüzgar enerjisi santrallerine göre çok daha fazla istihdam sağladığını bildiren Durak, Türkiye'de deniz kıyısındaki şehirlerin yüksek seviyede elektrik tüketen ve sanayi gelişimi olan şehirler olduğu göz önüne alındığında bu yatırımların kritik öneminin bulunduğunu kaydetti.

Çandarlı Limanı projesinin, dünyada pek çok örneği olan "Denizüstü Rüzgar Enerjisi Üretim Bölgesi" olarak ilan edilmesiyle ilgili çalışmaları heyecan verici bulduklarını belirten Durak, Türkiye'nin 2040 yılına kadar 10 bin megavat, 2050 yılına kadar ise 30 bin megavat deniz üstü RES kurulu gücü hedefi koyması gerektiğini öne sürdü.

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise İzmir'in Türkiye'deki 4 türbin kanadı fabrikasının tamamına, 7 kule fabrikasının 4'üne, 2 döküm tesisinden birisine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Rüzgar enerjisinde bu ölçekte kümelenen dünyada başka bir şehir yok. İzmir'de rüzgar sanayisinde faaliyet gösteren firmalar, Türk rüzgar endüstrisinin toplam cirosunun yüzde 85'ini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Temsilcisi Ferhat Acuner de deniz üstünde yapılacak her türlü tesisin yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğine işaret ederek, "İtalya'nın kuzeyinde binlerce megavat deniz üstü RES üretiminin yapılacağı bir limanın tasarımını Türk şirketleri olarak biz yapıyoruz. Kendi ülkemizde de böyle bir projeye her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.