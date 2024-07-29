Çanakkale Valisi Orman Bölge Müdürlüğünü ve Yangın Yönetim Merkezini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Orman Bölge Müdürlüğünü ve Dardanos Yangın Yönetim Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yangın Yönetim Merkezinde yürütülen faaliyetler, orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve 2024 yılı içerisinde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında çıkan orman yangınları hakkında Orman Bölge Müdürü Enver Demirci' den bilgi alan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Orman Yangınlarına yapılan müdahale çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE