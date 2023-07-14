Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytinyağı Fiyatları
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Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 95,10 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 95,10 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|95,10
|MTS
|Buğday (Cumhuriyet)
|Kg
|7,14
|MTS
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|45,50
|MTS
|Domates
|Kg
|11,94
|MTS
|Şeftali
|Kg
|12,73
|MTS
|Çilek
|Kg
|50,56
|MTS
|Vişne
|Kg
|50,56
|MTS
|Muhtelif deniz mahsulleri
|Kg
|230, 98
|MTS
|İç yağı
|Kg
|85,00
|HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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