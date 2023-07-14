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Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytinyağı Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 95,10 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 95,10 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Zeytinyağı (sızma)Kg95,10MTS
Buğday (Cumhuriyet)Kg7,14MTS
Ceviz (kabuklu)Kg45,50MTS
DomatesKg11,94MTS
ŞeftaliKg12,73MTS
ÇilekKg50,56MTS
VişneKg50,56MTS
Muhtelif deniz mahsulleriKg230, 98MTS
İç yağıKg85,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Cumhuriyet Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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