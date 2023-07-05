Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 50 TL'den İşlem Gördü
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Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şu şekildedir: Zeytin (Kg) - 50,00 TL (HTS), Elma (sanayi tipi) (Kg) - 5,17 TL (HTS), Buğday (beyaz) (Kg) - 5,50 TL (MTS), Zeytinyağı (yemeklik) (Kg) - 92,00 TL (MTS), Zeytinyağı (ham) (Kg) - 90,00 TL (MTS), Zeytinyağı (sızma) (Kg) - 116,59 TL (MTS).
Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytin
|Kg
|50,00
|HTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|5,17
|HTS
|Buğday (beyaz)
|Kg
|5,50
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|92,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|90,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|116,59
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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