Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 50 TL'den İşlem Gördü

Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şu şekildedir: Zeytin (Kg) - 50,00 TL (HTS), Elma (sanayi tipi) (Kg) - 5,17 TL (HTS), Buğday (beyaz) (Kg) - 5,50 TL (MTS), Zeytinyağı (yemeklik) (Kg) - 92,00 TL (MTS), Zeytinyağı (ham) (Kg) - 90,00 TL (MTS), Zeytinyağı (sızma) (Kg) - 116,59 TL (MTS).