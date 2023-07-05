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Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 50 TL'den İşlem Gördü

Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 50 TL'den İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şu şekildedir: Zeytin (Kg) - 50,00 TL (HTS), Elma (sanayi tipi) (Kg) - 5,17 TL (HTS), Buğday (beyaz) (Kg) - 5,50 TL (MTS), Zeytinyağı (yemeklik) (Kg) - 92,00 TL (MTS), Zeytinyağı (ham) (Kg) - 90,00 TL (MTS), Zeytinyağı (sızma) (Kg) - 116,59 TL (MTS).

Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
ZeytinKg50,00HTS
Elma (sanayi tipi)Kg5,17HTS
Buğday (beyaz)Kg5,50MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg92,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg90,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg116,59MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Zeytin Ekonomi Haberler

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