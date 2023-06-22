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Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 25 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 25 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
ZeytinKg25,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg70,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg81,63MTS
İnek sütüLitre10,63MTS
Koyun sütüLitre19,80MTS
Keçi sütüLitre14,66MTS
Ceviz (kabuklu)Kg65,00MTS
ErikKg8,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Zeytin Ekonomi Haberler

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