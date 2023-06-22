Çanakkale Ticaret Borsasında Zeytin Kilogramı 25 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytin
|Kg
|25,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|70,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|81,63
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,63
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,80
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|14,66
|MTS
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|65,00
|MTS
|Erik
|Kg
|8,00
|MTS
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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